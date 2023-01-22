ضبط 104 مخالفات تموينية خلال عدة حملات بأسواق دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

قامت مديرية التموين بدمياط ، بتنفيذ عدة حملات تموينية استهدفت عددا من أسواق المحافظة، وذلك في مناطق مدينة دمياط الجديده وقرى كلا من مركزى كفر سعد ودمياط.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من مشروب الجلوكوز بدون بيانات انتاج أو تاريخ صلاحية مجهول المصدر بكميات بلغت 3 برميل بإجمالى 900كجم، وقد قامت الحملة بتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت حملات مديرية التموين أيضا، من ضبط عدة مخالفات أخري، فقد تم ضبط كميات من اللحوم المصنعة غير صالحة للاستخدام الادمي، فضلا عن ضبط عدد 5 مخالفات البيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة الارز والسكر والمغالاة فى الاسعار، إضافة إلي تحرير مختلفتان لمخبز انتاج خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط 5 مخالفات أخري خاصة بعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول.

وأشار المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم ضبط 54 مخالفة عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامة، مشيرا إلي أن حملات التموين داخل دمياط تمكنت أيضا من تحرير 24 محضر عدم حمل شهادة صحية ومخالفة الاشتراطات الصحية، مضيفا أنه تم تحرير 6 محاضر تموينية أخري خاصة بتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها، و 4 محاضر أخري لمحلات جزارة لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية والذبح خارج المجزر.

وأكد وكيل تموين دمياط، استمرار حملات المديرية لضمان تشديد الرقابة على الأسواق، وملاحقة المخالفين، مشددا علي أهمية الالتزام بالتعليمات المقررة بشأن الاعلان عن اسعار السلع لمواجهة ظاهرة الاحتكار، مطالبا من أهالى المحافظة سرعة الابلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها من خلال ارقام تلقي الشكاوى من أجل التعامل معها بشكل فورى.