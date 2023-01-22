صحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مساجد كبرى لنشر صحيح الدين

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي يوجّه بإنشاء مساجد كبرى في المحافظات"، إن الرئيس السيسي وجه أمس، بـ«إنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات كافة، بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكل الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم».

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي طالب أيضا خلال اجتماع حكومي بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى نحو مليوني جنيه، والتي تنظمها «الأوقاف» خلال فبراير المقبل بمشاركة دولية واسعة.