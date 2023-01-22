شعوذة أون لاين.. ضبط دجالين ينصبان على المواطنين فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه (أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة – وآخر "معاون له")، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – كذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) .

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.