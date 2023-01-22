رئيس مجلس الشورى العمانى: علاقتنا بمصر قديمة منذ عقود وستبقى

وقال رئيس مجلس الشورى العماني- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن العلاقات المصرية- العمانية من دون أدنى شك قديمة منذ عقود وتشهد على مر التاريخ تنسيقا وتوطيدا بين الجانبين.

وردا على سؤال عن العلاقات العربية- العربية والقمم العربية التي تعقد ولاسيما في هذه الآونة. وقال: "من دون أدنى شك إننا في حاجه لأن تكون لقاءات أخوية بين القادة".

وأضاف أن مثل هذه اللقاءات ستكون نتائجها أحيانا أكبر من الاجتماعات التي يتم الترتيب لها.

وقال "نحن بحاجه إلى مثل هذه اللقاءات بين الحين والآخر بين القادة".. وأردف "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فهي في قلب ووجدان كل طفل ورجل عربي يأمل أن يستقر الشعب الفلسطيني، وأن يعيش في أمن وأمان ورخاء ضد المحتل الغاصب لدولة فلسطين".

يذكر أن البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي قد كرم، اليوم الأحد رئيس مجلس الشورى بسلطة عمان خالد المعولي عن جهوده في خدمة العمل المشترك.. وقدم العسومي "وسام التميز البرلماني العربي" لخالد المعولي، الذي يعد أول رئيس منتخب لمجلس الشورى بسلطة عمان، وذلك خلال جلسة البرلمان العامة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي انطلقت، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية.