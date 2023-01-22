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رئيس الحزب الوطنى الاتحادى السودانى للقاهرة الإخبارية: قدمنا العديد من المبادرات للخروج من الأزمة

الأحد، 22 يناير 2023 06:33 م
رئيس الحزب الوطنى الاتحادى السودانى للقاهرة الإخبارية: قدمنا العديد من المبادرات للخروج من الأزمة يوسف محمد زين
كتب أحمد عرفة

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قال يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني، إنه لابد أن يجلس كل الفرقاء الذين أسسوا الثورة حتى يجدوا مخرجًا، وأن الحزب قدم العديد من المبادرات للخروج من الأزمة الحالية، وشدد على أن كل سوداني مؤمن بالحق الانتقالي من الحزب الواحد إلى التعددية.

وأضاف رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني، فى لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوى السياسية كان لها هدف واحد في 1 يناير 2019، وهو القضاء على النظام الديكتاتوري للبشير، وتوافقت على أن تكون المرحلة الانتقالية "تكنوقراط"، وكوّنت الحكومة الأولى بشكل قريب من ذلك الهدف، ولكن في 2020 تم تشكيل الحكومة الثانية.

وأوضح رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني، أن الأحزاب اتفقت في 1 يناير 2019، أثناء التوقيع على إعلان الحرية والتغير، أنهم لا يريدون أن يكونوا جزءًا من السلطة، ولكن في الواقع حدث خلاف ذلك، موضحا أنه يتحفظ على الاتفاق الإطارى لأن القوى السياسية لم تكن جزءًا من صانعيه، لأن الاتفاق قد بدأ بحوارات سرية بين فئة من المجلس المركزي والجانب العسكرى.

 


السودان

يوسف محمد زين

الحزب الوطني الاتحادي السوداني

القاهره الاخباريه

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