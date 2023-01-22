اليوم السابع
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دير البرموس يمنع الزيارة للأفراد والرحلات يوم 24 يناير.. اعرف السبب

الأحد، 22 يناير 2023 12:57 م
دير البرموس يمنع الزيارة للأفراد والرحلات يوم 24 يناير.. اعرف السبب الكنيسة - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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أعلن الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، أن الدير سيحتفل بعيد القديسين مكسيموس ودوماديوس يوم الثلاثاء 24 يناير 2023. 
 
وأوضح الدير فى بيان له، أن الاحتفال سيكون قاصرا على الأباء رهبان الدير فقط، ولن يسمح بالزيارة طول اليوم، سواء للأفراد أو المجموعات أو الرحلات، مؤكدا أنه لا يوجد أى استثناء فى هذا الأمر. 
 

 
ويقع دير البراموس غرب ملاحات وادى النطرون فى بقعة أشتهرت فى الأزمنة القديمة باسم نتريا.وبالدير خمسة كنائس أثرية - وهو ملئ بالأيقونات الأثرية ذاتالطابع الفنى الفريد. يمثل القسم القديم الحصن أربعة كنائس بالإضافة إلى بعض المخازن اما القسم الثانى الحديث نسبياً فهو يضم كنيسة يوحنا المعمدانوقصر الضيافة الجديد ومكتبة ومخبز بالإضافة إلى مدفن الرهبان (الطافوس) وويحتفظ هذا الدير برفات اثنين من مشاهير الرهبان.
 
ويوجد فى مكتبة الدير ألاف الكتب ما بين مخطوط ومطبوع وبعدة لغات من بينها العربية والقبطية واليونانية والحبشية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والتركية.

بداية دير البراموس

اختار القديس مكاريوس المكان المعروف الآن بدير البراموس، وحفر لنفسه مغارة وبدأ يتعبد بنسك كثير. وسرعان ما ذاع صيته واجتمع حوله عديد من المريدينالذين أحبوه حباً جماً بسبب أبوته وحكمته والنعمة التى كانت عليه. مكث القديس أنبا مقارفى هذا المكان ما يقرب من عشرين سنة حتى اكتمل دير البراموسواكتظ بالمتوحدين الذين كانوا يعيشون فى مغائر حول الكنيسة الرئيسية، إذ لم يكن هناك أسوار بعد.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير البراموس

احتفالات الدير



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