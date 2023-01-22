حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز بالشرقية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع بحملة تموينية على المخابز البلدية بمركز بلبيس والقرى التابعة له واسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن "ي .ا .ع" لتصرفه فى عدد 27 شيكارة دقيق قرية الكتيبة.

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن" ن .م .ا" لتصرفه فى عدد 5 شكائر دقيق قرية السعادات، مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جم فى الرغيف ملك المواطن " ا .ح .ع" قرية الجندية.

مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم في الرغيف ملك المواطن " ى .ع .م" قرية الجندية.

مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جم في الرغيف ملك المواطن" ب .ج .م" قرية الكتيبة.

مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جم في الرغيف المواطن" م .م .ع "قرية كفر أيوب، ومخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جم في الرغيف ملك المواطن " ع .أ .ا" قرية كفر أيوب.

مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم في الرغيف ملك المواطن "ح .م .أ " قرية كفر أيوب.

مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم في الرغيف ملك المواطن "م .ص .م" ومخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 فى الرغيف ملك المواطن " ح .أ .ع "قرية السعادات ، مخبز بلدى مدعم ملك المواطن" أ .م .غ"، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم في الرغيف قرية كفر إبراهيم العايدى.

مخبز بلدى مدعم ملك المواطن " إ .م .م" لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم فى الرغيف قرية كفر إبراهيم العايدى.

مخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ملك المواطن " ج .م .ا "قرية كفر القديم، مخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ملك المواطن " م .ر .م "قرية كفر القديم ،مخبز بلد ى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ملك المواطن " أ .ا .م" قرية كفر القديم ،مخبز بلدى ملك المواطن "م .ع .ع" لعدم نظافة المعجن و أدواته قرية كفر أيوب.

وفي سياق متصل، تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة على المخابز برفقه عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديريه ومحمود أحمد مدير اداره العاشر من رمضان، حيث قامت الحملة بالمرور علي المخابز البلدية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي : تحرير 3 تقارير ضد أصحاب المخابز لإنتاج خبز نقص وزن.

وتم تحرير تقرير مخالفة ضد أحد أصحاب المخابز لقيام صاحبه بالتصرف في 7 شكاير دقيق، تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المخابز لقيامه بتجميع 5شكاير دقيق بغرض التربح و بيعها بالسوق السوداء.

وتحرير تقرير ضد أحد أصحاب المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة محمد العيوطي مدير الإدارة بالمرور على المخابز وتحرير محاضر ضد أصحابها المخالفين وجاءت علي النحو التالي : تقرير مخالفه ضد مخبز "م .ر. ع" صاحب مخبز بناحية عزبة السرو وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن، وتقرير مخالفة ضد مخبز "ع .م .ا" بناحيه بني عامر لإنتاجها خبز ناقص الوزن.

تقرير مخالفه ضد مخبز "ا .ك. م "بناحية كفر احمد برهام وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن.

تقرير مخالفه ضد مخبز علي. ح .ع بناحية هرية وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن.

تقرير مخالفه ضد مخبز "م .ع .ب" بناحية هرية وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير 3 تقارير ضد مخابز مخالفه لعدم نظافه أدوات العجين، وتقرير مخالفة ضد مخبز "ا. ا. م" بناحية هرية لعدم إعطاء المواطن "شيت صرف الخبز"، وتقريرمخالفة ضد مخبز "ا .ي .م" بناحية عزبة قورة، لعدم الإعلان عن بيانات المخبز وعدم إعطاء المواطن "شيت صرف الخبز".