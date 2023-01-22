توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى طنطا وسمنود التكنولوجية

الغربية مصطفى عادل

وقع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومستشار الاتصال السياسى للجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور وليد رسلان عميد كلية الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية.

أكد الدكتور محمود ذكى أن توقيع البرتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع الجامعات والهيئات التعليمية المختلفة لتحقيق تعاون علمي وبحثي وتكنولوجي لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ودعماً لرؤية مصر 2030، موضحاً أن مجالات التعاون شملت تبادل الخبراء بين الطرفين وخاصة فى مجال التعليم والتدريب، وعقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة، والمشاركة العلمية فى توصيف البرامج والمقررات الدراسية وتدريسها وانشاء المعامل المختصصة، واستغلال الامكانيات العلمية والمادية المتوفرة من مراكز وورش انتاجية ونوادى وملاعب ومستشفيات وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة والتنسيق والتعاون فى كافة المراحل البحثية بدءً من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

أعرب الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة التكنولوجية عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة طنطا، لتاريخها العريق، متطلعاً أن تشهد الفترات القادمة مزيداً من التعاون البناء بين جامعة طنطا وجامعة سمنود التكنولوجية، لتحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة.