تحصين 19275 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالبحيرة

أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة ، على تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع، وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

وأشار إلى تحصين أكثر من 19275 ألف رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الاغنام، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، وذلك مع انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية.

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة، على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .