انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت شرق الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار دون حدوث إصابات أو خسائر، وتبلغ على الفور للأجهزة الأمنية بلاغ بالواقعة واتخاذ إجراءات أمنية حول العقار وإبلاغ الحى المختص.

تلقى قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقارين أرقام 55 شارع 18 وتقاطع شارع 56 مع شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي وانتقل المسئولين إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط شرفة العقار الأول وأجزاء أخرى معلقة، فيما انهارت أجزاء من شرفة الطابق الـ 11 بالعقار الثاني، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وبالمعاينة تبين أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقارين، ووضع حواجز حولهما حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات تحرر المحضر اللازم بالواقعتين بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن أجزاء من عقارين انهارت، أحدهما مكون من 4 طوابق، بحي الجمرك في الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة لهما.