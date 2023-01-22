النواب اللبناني يدعو لجلسة مشتركة لعدد من اللجان النيابية الخميس المقبل

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة لعدد من اللجان النيابية يوم الخميس المقبل الموافق 26 يناير الجاري لدراسة أحد مشاريع القوانين، وذلك في ذات الموعد الذي اعتاد الدعوة فيه لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث جرت العادة على مدار شهور الفراغ الرئاسي الدعوة لجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد يوم الخميس من كل أسبوع، وسط غياب أي مؤشر لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع المقبل.

ووجه بري الدعوة للجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس المقبل لدراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك في وقت اتخذ فيه عدد من النواب مواقف عالية السقف خلال الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتي عقدت يوم الخميس الماضي، حيث دخل النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا منذ الخميس في اعتصام داخل المجلس النيابي للمطالبة بعقد جلسات مفتوحة بجولات متتالية لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد، وتضامن معهما عدد من نواب قوى التغيير وحزبي الكتائب والقوات، فيما لوحت كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط وقوامها 8 نواب) بمقاطعة الجلسات إذا لم يحدث خرق في المواقف التي تعرقل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأسفرت الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد عن فشل التوصل لتوافق حول رئيس جديد للبلاد حيث حضرها 110 نواب صوت من بينهم 37 نائبا بورقة بيضاء وحصل المرشح النائب ميشال معوض على 34 صوتا وأبطل 29 نائبا أصواتهم وحصل مرشحون آخرون على ما مجموعة 10 أصوات.