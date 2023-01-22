السجن 5 سنوات لسائق بسبب حيازته 4 طرب حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار جمال عقرب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن 5 سنوات للمتهم "م.م.ح" سائق، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة جوهر الحشيش والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28046 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، أنه بناء على التحريات السرية المؤيدة بالمراقبة الدقيقة للمتهم "م.م.ح" سائق، لاتجاره في المواد المخدرة، تم استصدار إذن من النيابة العامة ، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية حيث أفادة مصادر سرية بتواجد وتمكنت ضباط المباحث من ضبط المتهم ، وبتفتيشه عثر بحوزته 4 قطع حشيش كبيرة الحجم " طربة " ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض مطوة ، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته الاثمة.

وتحرر محضر بالواقعة ، وثبت من تقرير المعمل الكميائي أن القطع المضبوطة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش ووزنت علي ميزان المعمل الحساس قائما 239,60 جراما ، وبالعرض علي النيابة وجهة للمتهم ارتكاب الجناية والجنحة بمواد القانون والقانون المعدل بقرار وزير الصحة والقانون الاول المعدل بقرار وزير الداخلية ، وبعد الاطلاع علي ألمادة رقم 3,2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.