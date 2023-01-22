اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 06:20 م
أكرم القصاص
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الجيش اللبنانى يعلن مقتل 3 مطلوبين فى تبادل إطلاق نار ببعلبك

الأحد، 22 يناير 2023 05:25 م
الجيش اللبنانى يعلن مقتل 3 مطلوبين فى تبادل إطلاق نار ببعلبك الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 مطلوبين وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية في بلدة الكنيسة ببعلبك.


وأكد الجيش - في بيان اليوم - أن قوة من الجيش قامت اليوم بمداهمة لمنازل مطلوبين في بلدة الكنيسة ببعلبك، مشيرا إلى أن عناصر القوة تعرضت لإطلاق نار فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل 3 مطلوبين جميهم من الجنسية اللبنانية وإصابة آخر نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وأكد الجيش أن القوة ضبطت سيارتين رباعيتي الدفع وقاذف آر بي جي وسلاحين حربيين وكمية من المخدرات والذخيرة وعتاداً عسكريا، مشيرة أن المضبوطات سلمت إلى المراجع المختصة التي تباشر التحقيق.


لبنان

الجيش اللبنانى

إطلاق نار فى لبنان

بعلبك



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