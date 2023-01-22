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الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية عمل جماعية للحفاظ على حقوق العاملين بفندق شبرد حتى انتهاء تطويره

الأحد، 22 يناير 2023 12:06 م
الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية عمل جماعية للحفاظ على حقوق العاملين بفندق شبرد حتى انتهاء تطويره وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية نص اتفاقية عمل جماعية بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجبوث" شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للعاملين بفندق شبرد، يتضمن بيانا للحفاظ على الحقوق العمالية لعمال فندق شبرد وكيفية أدائها خلال فترة الغلق والتطوير وحتى تاريخ الانتهاء من هذه الإصلاحات حتى يتم افتتاح الفندق والعودة إلى ممارسة نشاطه مرة أخرى، علما بأن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق تمتلك فندق شبرد.
 
ونصت الاتفاقية على أنه رغبة من الطرفين فى الحفاظ على الحقوق العمالية لعمال فندق شبرد خلال فترة التطوير والحرص عليها، فقد اتفق الطرفان على سلوك طريق التفاوض الودى لصياغة اتفاق جماعى يتضمن بيانا لهذه الحقوق وكيفية أدائها خلال فترة الغلق وحتى تاريخ الانتهاء من هذه الإصلاحات حتى يتم افتتاح الفندق والعودة إلى ممارسة نشاطه مرة أخرى.
 
وأكدت الاتفاقية على أنه تم إبرام اتفاقية عمل جماعية لعاملين فندق شبرد اعتبارا من 1/2/2023 لمدة ثلاث سنوات أخرى أو انتهاء التطوير أيهما أقرب وحيث أنه مازال الفندق خاضع للتطوير حتى تاريخه وذلك على النحو الوارد تفصيليا بالاتفاقية الأصلية المودعة بالوزارة.
 

 

 


القوى العاملة

فنادق

اتفاقية عمل

الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

حقوق العاملين



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