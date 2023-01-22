استعدادات مكثفه للغرفة التجارية بالإسماعيلية لافتتاح معرض أهلا رمضان.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، استعداداتها لافتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الرقابية، وذلك لافتتاحه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يناير،بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية ، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والجهات المعنية.

وكان قد شكل المهندس أحمد عثمان ، لجنة لمتابعة تجهيزات المعرض تضم كلا من محمد السيد مدير عام الغرفة التجارية ، وأحمد اسماعيل رئيس الشؤون الاقتصادية ، بالإضافة إلى مديرية التموين والطب البيطري.

ويضم العرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون ، مع وزير التجارة والصناعة، وزير التموين والتجارة الداخلية.

يشارك في المعرض كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة،و أحد منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، بتخفيضات تصل إلى 30%، وجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض.

وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية ، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين ، لافتا أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.