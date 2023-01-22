إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية دندرة بقنا وإزالة فورية لتعد على أراضى زراعية

قنا - صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية بقرية دندرة بقنا، اليوم الأحد، حملة إزالة تعديات بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والعميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وقال العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية بقنا، إن الوحدة المحلية بقرية دندره برئاسة عبدالحليم حسين، قامت بإيقاف أعمال وفك أخشاب دور ثاني علوى بناء بدون ترخيص بمساحة 175 متر بناحية حوض الملازم.

وأوضح لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة، وتنفيذ تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي، كما قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة بتنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة 200 متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية دندره حوض الجناين.