إصابة 4 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية دائرةمركزفايد.

أمر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات العاجلة، وتم تحرك عربات الإسعاف لمكان الحادث، كما انتقل إلى مكان الحادث شاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايد لتقديم المعاونة الميدانية.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.