إجلاء 400 سائح تقطعت بهم السبل بسبب الاحتجاجات وإغلاق السكك الحديدية

فاطمة شوقى

أجلت السلطات في بيرو نحو 400 سائح تقطعت بهم السبل في منطقة "ماتشو بيتشو"؛ وذلك بسبب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد أمس بعد إغلاق موقع "الإنكا" السياحي الشهير.

وذكرت وزارة السياحة في بيرو أنه "تم نقل 418 سائحا أجنبيا ومواطنا من قرية (ماتشو بيتشو) إلى (كوزكو) عاصمة، الإنكا ، لإمبراطورية والسياحية في بيرو".

ونشرت الوزارة "صورة للقطار الذي يربط بين المدينتين، وأخرى للسائحين بداخله، حيث إن القطار هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه الجوهرة السياحية وأن بلدة بيسكاكوتشو هي أقرب قرية متصلة بشبكة الطرق".

يشار إلى أن بيرو قررت إغلاق "ماتشو بيتشو" بسبب الاضطرابات التي تهز البلاد منذ ديسمبر عام 2022 والتي أودت بحياة 46 شخصا، حسبما أعلنت الحكومة أمس السبت.

وأغلقت بيرو خدمة السكك الحديدية من مدينة كوكسو إلى ماتشو بيتشو بسبب استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولورات ، وذلك نتيجة الاضرار التي لحقت بالسكك الحديدية ، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

كما أغلقت بيرو مدخل قلعة الأنكا في ماتشو بيتشو لأجل غير مسمى لأسباب أمنية نتيجة استمرار الاحتجاجات التي خلفت حوالى 65 قتيلا ومئات المصابين.