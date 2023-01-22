أوكرانيا تتهم روسيا بتدمير منازل مدنيين فى قريتين بزابوروجيا

وكالات

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا بجنوب أوكرانيا، أولكسندر ستاروخ، أن القوات الروسية شنت الساعات الماضية هجمات صاروخية على قريتين بالإقليم أسفرت عن تدمير عدد من المنازل.



وقال ستاروخ - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الرسمية - "الليلة الماضية، ضرب العدو مرة أخرى أهدافًا مدنية في منطقتنا بصواريخ S-300. ونتيجة للانفجار الذي وقع في إحدى القرى، لُحقت أضرار بمنازل القرية وبنيتها التحتية".



وأضاف ستاروخ أن موجة الانفجار دمرت 10 منازل؛ حيث تحطمت النوافذ والأبواب والأسوار والأسقف والسيارات. وأصيبت خطوط المياه الرئيسية وخطوط الغاز وخطوط الكهرباء في القطاع السكني.



وأوضح المسئول الأوكراني أنه تم تسجيل 172 غارة على بلدات في زابوروجيا خلال اليوم الماضي وتم قصف 21 بلدة مُحتلة.