أسعار الخضروات في الأسواق بتعاملات اليوم الأحد 22 يناير 2023

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد 22 يناير استقرار أغلب الأصناف حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2.75 إلى 5 جنيهات والبطاطس 3.5 إلى 4.5 جنيه والبصل 5 إلى 6.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 6 إلى 8 جنيه، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 6 إلى 8.5 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 2 إلى 5 جنيه والباذنجان الأبيض 4.5 و7.5 جنيه والفلفل الرومى 7 إلى 10جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 14إلى 24 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 8 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات للصوب والخيار البلدى 4.5 إلى 7.5 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيه والكابوتشي 5 إلى 8 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.