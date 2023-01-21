5 أطعمة تحافظ على عقلك وتدعم صحة الدماغ ومنها السبانخ والبيض

يعتبر الدماغ من أهم أعضاء الجسم، ويمكن للأشخاص الذين ليس لديهم عقل سليم أن يصابوا بأعراض مثل الصداع ، والتعب، وفقدان الذاكرة، والارتباك، وحتى التدهور المعرفي، حتى الدماغ، مثل جميع أعضائنا الأخرى، ويعتمد على التغذية التي نوفرها للجسم ليعمل بشكل صحيح، يجب أن نتأكد من أننا نتناول وجبات صحية للدماغ لأن الطعام هو المصدر الأساسي للعناصر الغذائية لجسمنا، مهما كان السبب، فإن الاهتمام بنظامك الغذائي يمكن أن يؤتي ثماره حقًا إذا كنت تنوي تحسين نظامك الغذائي خلال فصل الشتاء، على الرغم من عدم وجود غذاء معين للدماغ قد يمنع الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الزهايمر أو الخرف، فإن اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة يزيد من فرصك في الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها للمزاج الجيد والوظيفة الإدراكية، وإليك أفضل الأطعمة الشتوية لصحة دماغك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
5 أطعمة تحافظ على عقلك وتدعم صحة الدماغ ومنها السبانخ والبيضالسبت، 21 يناير 2023 10:00 م
صحة الدماغ
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