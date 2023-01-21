5 أطعمة تحافظ على عقلك وتدعم صحة الدماغ ومنها السبانخ والبيض

كتبت ميرفت رشاد



إليك أفضل الأطعمة الشتوية للمساعدة في تعزيز صحة دماغك 1. البيض يمكن تناول البيض على مدار السنة ويمكن تناوله ، ولكن نظرًا لصفاته ، فإنه يفضل في الشتاء وفي الأماكن ذات درجات الحرارة الباردة، تساعد العناصر الغذائية العديدة الموجودة في البيض على تقليل الإصابة بأمراض الدماغ والإصابات والسكتات الدماغية على أي حال ، فإن تضمين البيض في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحة قلبك والعناية بعضلاتك. يعتبر الدماغ من أهم أعضاء الجسم، ويمكن للأشخاص الذين ليس لديهم عقل سليم أن يصابوا بأعراض مثل الصداع ، والتعب، وفقدان الذاكرة، والارتباك، وحتى التدهور المعرفي، حتى الدماغ، مثل جميع أعضائنا الأخرى، ويعتمد على التغذية التي نوفرها للجسم ليعمل بشكل صحيح، يجب أن نتأكد من أننا نتناول وجبات صحية للدماغ لأن الطعام هو المصدر الأساسي للعناصر الغذائية لجسمنا، مهما كان السبب، فإن الاهتمام بنظامك الغذائي يمكن أن يؤتي ثماره حقًا إذا كنت تنوي تحسين نظامك الغذائي خلال فصل الشتاء، على الرغم من عدم وجود غذاء معين للدماغ قد يمنع الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الزهايمر أو الخرف، فإن اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة يزيد من فرصك في الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها للمزاج الجيد والوظيفة الإدراكية، وإليك أفضل الأطعمة الشتوية لصحة دماغك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".يمكن تناول البيض على مدار السنة ويمكن تناوله ، ولكن نظرًا لصفاته ، فإنه يفضل في الشتاء وفي الأماكن ذات درجات الحرارة الباردة، تساعد العناصر الغذائية العديدة الموجودة في البيض على تقليل الإصابة بأمراض الدماغ والإصابات والسكتات الدماغية على أي حال ، فإن تضمين البيض في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحة قلبك والعناية بعضلاتك.

2. السمك يجب أن تؤخذ الأحماض الدهنية الأساسية من الطعام لأن الجسم غير قادر على إنتاجها، هذه الدهون ضرورية للحفاظ على صحة الدماغ والقلب والمفاصل والرفاهية العامة، نظرًا لأن هذه الدهون النشطة موجودة في الأسماك الزيتية في صورة جاهزة ، فقد يستخدمها الجسم ببساطة. السلمون والسلمون المرقط والأسماك الدهنية الأخرى هي المصادر الرئيسية، قد يترافق ارتفاع خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر وفقدان الذاكرة مع انخفاض مستويات DHA.

3. الزبادي يعتبر الزبادي غذاءً رائعًا لمعدتك وصحة الجهاز الهضمي ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك ، ولكنه أيضًا مفيد لعقلك، يعزز الزبادي مستويات السيروتونين لديك ، مما يساعدك على الشعور بالسعادة وتقليل التوتر، يوجد المغنيسيوم والبوتاسيوم فيها، ما يساعد على زيادة كمية الأكسجين في عقلك.

4. السبانخ فصل الشتاء هو الموسم المثالي للسبانخ، حمض الفوليك والبروتين والمغنيسيوم والفيتامينات B و C ليست سوى عدد قليل من العناصر الغذائية والمعادن الموجودة في السبانخ، يمكن أن تساعد الصفات المضادة للالتهابات في السبانخ في تقليل فرصة الإصابة بمشاكل في الدماغ، من أجل تقليل مخاطر النسيان ومرض الزهايمر ، فإن حمض الفوليك مهم أيضًا.