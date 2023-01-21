4 مشاكل للعين هتواجهك أثناء انقطاع الطمث.. اعرفى طرق الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

أثناء انقطاع الطمث ، تتغير كيمياء جسم المرأة بالكامل، تنخفض مستويات الهرمون وتبدأ أجزاء من العين، بما في ذلك شكل العين والبصر، قد تبدو التحولات الهرمونية طفيفة في البداية من جفاف العين بعد يوم طويل أمام الكمبيوتر، وحكة في العين خلال مواسم معينة ، واحمرار العين ، وفقدان البصر، لكن كل عرض هو رسالة من مركز الرؤية في دماغنا تحاول إخبارنا أن شيئًا ما في أجسامنا غير متوازن، وإليك ما يحدث للعين أثناء انقطاع الطمث ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

مشاكل العين الأربعة الأكثر شيوعًا أثناء انقطاع الطمث:

1. الجلوكوما

يؤثر الجلوكوما على العصب البصري في مؤخرة العين، تشير الدراسات إلى أن المستويات المنخفضة من الإستروجين يمكن أن تزيد من خطر إصابة المرأة بالزرقة أثناء انقطاع الطمث ، تصنع عينك السوائل لتغذية أجزاء العين التي لا تحتوي على أوعية دموية، يمكن أن يؤدي الإفراط في السوائل أو مشاكل في تصريف السائل إلى تلف العصب البصري، وزيادة الضغط في العين إلى فقدان الرؤية المحيطية.

2. التنكس البقعي المرتبط بالعمر

يبدأ بتدهور الشبكية في الجزء الخلفي من العين، يصبح التنكس البقعي أكثر شيوعًا مع تقدم العمر ، وينتج عنه رؤية ضبابية وفقدان مركزي للرؤية، في حين أن أسلوب الحياة الصحي الذي يركز على منع الالتهاب يمكن أن يساعد في منعه والحفاظ على البقعة من التدهور بشكل أسرع.

3. عين الغدة الدرقية

نظرًا لأن هرمونات الغدة الدرقية والعين مرتبطان بإحكام شديد ، فإن التغيرات في هرموناتنا تؤثر على صحة أعيننا، يمكن أن يؤدي نقص نشاط الغدة الدرقية إلى انخفاض هرمون التستوستيرون، يساعد الإستروجين على نشر هرمون الغدة الدرقية في مجرى الدم، يؤدي الاستروجين القليل جدًا إلى عدم كفاية أنسجة الغدة الدرقية ، بينما يؤدي الإفراط في تناوله إلى تكوين تضخم الغدة الدرقية.

4. إعتام عدسة العين

تعاني معظم النساء الأكبر سنًا من مشاكل إعتام عدسة العين في وقت ما أو آخر، تشير الدراسات إلى أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد يزيد من احتمالية إصابتك بإعتام عدسة العين .

حلول لتحسين صحة العين أثناء مرحلة انقطاع الطمث

- دعم توازن الهرمونات . الغدة الدرقية ، الكورتيزول ، الإستروجين ، البروجسترون ، التستوستيرون ، الأنسولين ، DHEA هي هرمونات التمثيل الغذائي السبعة الرئيسية، عند العمل بانسجام ، تضمن هرموناتك أن عينيك لديها كل ما تحتاجه لتعمل.

- اريح ىعينيك عن طريق تقليل وقت النظر إلى الشاشة، يعتقد بعض العلماء أن الضوء الأزرق قد يزيد من خطر الإصابة بـ AMD. سيبقيك الضوء الأزرق أثناء النهار مستيقظًا ولكنه سيعيق نومك في الليل.

- غذي جسمك بنظام غذائي ونمط حياة صحيين ، اعطى الأولوية للخضراوات الورقية الخضراء والجزر واليقطين وصفار البيض، تحتوي هذه الأطعمة على نوعين من الكاروتينات ، زياكسانثين ولوتين ، مما يساعد أعيننا على حجب الضوء الأزرق بشكل طبيعي.

- أعطِ الأولوية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يساعد تناول مكمل أوميجا 3 في منع جفاف العين .