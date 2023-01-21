مكتبة الضبعية بالأقصر تستعرض دور الدولة فى رعاية الفئات المهمشة وتحسين دخولهم

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، عددا من الأنشطة المتنوعة لأبناء وأطفال محافظة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "دور الدولة فى رعاية الفئة الفقيرة" تحدث خلالها الطيب على خضرى، عن برامج التكافل الإجتماعي وبرامج الدعم الاقتصادي وتوفير الخدمات للفئات الفقيرة.

وفى سياق متصل نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "تحسين دخول الفئات المهمشة" تحدثت نوال عبدالنعيم عن معنى التحسين وتعديل سلوك الطفل وتنمية المهارات وتحسين صورة الطفل المعاق وتحسين حاسة البصيرة والحالة النفسية للطفل وتنمية الموهبة للصغار والكبار، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكى عن "أحمد زويل واختراعه الذى أذهل العالم" تأليف محمد صديق المنشاوى سردتها عواطف مصطفى، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم "عمل وجه مهرج بإستخدام ورق الفوم" نفذتها رحمة أحمد.

فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "أهمية التبرع بالدم" أوضحت باتعة نوبي مسئول الإعلام بالصحة أهمية التبرع بالدم والفائدة الصحية للمتبرع والتبرع ينقذ إنسان، كما قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية وحلها" أوضحت أمل النوبى عن مفهوم الحياة الزوجية وكيف نعيش الحياة الزوجية بسعادة ورقي وكيفية التعامل مع المشكلات الطارئة، بجانب ذلك عرض القصر فيلم "واحد تاني" هو فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2022 إخراج محمد شاكر خضير، تأليف هيثم دبور، إنتاج تامر موسي، بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، كما عرض فيلم كرتون أطفال من إصدار هيئة قصور الثقافة.