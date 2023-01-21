محافظ الغربية يتابع بدء تركيب كاميرات المراقبة بمدينة طنطا

فريق المحافظات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء تركيب كاميرات المراقبة في نطاق مركز ومدينة طنطا بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، حيث تم استكمال الأعمال بمناطق ( مزلقان الجميل، شارع حسن رضوان، طريق المحلة الكبرى ، مخرج ومدخل طنطا بالطريق السريع)، بالإضافة إلى تركيب كاميرات بالطريق السريع بالجزيرة الوسطى ناحية كوبري سبرباي وكفر الشيخ إمام كارليتو، أمام نقطة قحافة بشارع سعيد وتركيب كاميرات أمام المطرانية في شارع المتوكل .

ومن جانبه أكد المحافظ، أن بدء تركيب الكاميرات في الشوارع يأتي في إطار حرص المحافظة على انضباط الشارع وضبط المخالفات وأنه سيتم تركيب الكاميرات في مناطق متعددة من مراكز ومدن المحافظة تباعا .

وعلى جانب آخر، كان افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ملعبين لكرة القدم في قريتي نفيا وفيشا سليم بمركز طنطا، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وافتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب نفيا والذي تم إحلاله وتجديده طبقاً للمواصفات القياسية على مساحة 800 متر وبتكلفة إجماليه 600 ألف جنيه، كما افتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب فيشا سليم، والذي تم تطويره لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

وخلال الافتتاحات شاهد المحافظ عروضاً للكاراتيه، الكنغوفو و كرة القدم بمركزي الشباب مشيداً بما قدمه النشء والشباب من عروض رياضية متميزة، تدل على مدى وجود مواهب متميزة في مراكز الشباب وتحتاج إلى ثقل لتلك المهارات.