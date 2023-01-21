محافظ أسوان: بنك الشفاء المصرى ينظم قوافل طبية مجانية الاثنين المقبل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأنه استكمالاً للجهود التى تقوم بها مبادرة "الناس لبعضهم" مع شركاء التنمية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء من المرضى بتوفير الخدمات الجماهيرية مجاناً، سيتم تنظيم قوافل طبية مجانية لبنك الشفاء المصرى بالتعاون مع المبادرة، فى الفترة من 23 إلى 26 يناير الجارى بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مركزى كوم أمبو وإدفو.

وأشاد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، بالدور الوطنى والمجتمعى لبنك الشفاء المصرى فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية مما سيساهم فى رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى.

وأوضح محافظ أسوان، أن قافلة بنك الشفاء المصرى سيتم تنظيمها داخل مركز شباب كوم أمبو على مدار يومى 23 و 24 يناير بحيث يتضمن اليوم الأول قافلة للرمد تشمل كشف وعلاج ونظارات وعمليات مجانية ، واليوم الثانى قافلة شاملة فى تخصصات الباطنة والعظام والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة ، يعقبها تنظيم القافلة بقصر ثقافة الرديسية التابع لمركز إدفو على مدار يومى 25 و 26 يناير بحيث يتضمن اليوم الأول قافلة شاملة فى تخصصات الباطنة والعظام والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة ، واليوم الثانى قافلة للرمد تشمل كشف وعلاج ونظارات وعمليات مجانية .