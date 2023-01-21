لو بتفكر تشترى العفش.. خليك مكانك الدمايطة جايين لحد عندك.. اعرف التفاصيل

تشتهر محافظة دمياط بصناعة الأثاث، والتى يحرص الجميع على اقتناءها، ولكن يعانى البعض من الذهاب إلى محافظة دمياط، ربنا بسبب عناء السفر أو عدم الاطلاع على أسواق المحافظة، ولكن الآن يمكنك شراء الأثاث الدمياطى وأنت فى مكانك.

يقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير خريطة بمعارض الأثاث التى ينظمها أبناء دمياط داخل المحافظات والتى جاءت على النحو التالى:

محافظات الصعيد

- تستعد محافظة أسيوط لاستقبال معرض "أوكازيون دمياط" فى الفترة من 15 فبراير حتى 15 مارس المقبل. بمشاركة أكثر من 100 عارض وبنسبة خصم على المنتجات تصل إلى 35%، ويقام معرض "اوكازيون دمياط للأثاث" بنادى الواى شارع النميسى وسط أسيوط.

- مهرجان السياحة والتسوق فى أسوان والمقام حاليا بأرض جهاز الخدمة الوطنية شارع طريق السادات أمام مستشفى التأمين الصحى، ومن المقرر تقديم الأثاث الدمياطى داخل هذا المهرجان بنسب خصم تصل إلى 40% ويستمر عرض الأثاث الدمياطى بمهرجان أسوان فى الفترة من 12 يناير الجارى وعلى مدار 25 يوما.

القاهرة

اذا كنت من أبناء القاهرة أو المقيمين بها عليك التوجه إلى معارض "صنع فى دمياط" بأرض المعارض والمقام على أكثر من خمس مراحل لتقديم الأثاث الدمياطى بنسب خصم تصل إلى 45% تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالتعاون بين محافظ دمياط ووزارة التضامن الاجتماعى.

محافظات الدلتا

تقع محافظة دمياط بالقرب من تلك المحافظات، التمر الذى يجعل قدوم أهالى محافظات الدلتا لزيارة دمياط أمرا سهلا.

ولكن عليك زيارة سوق شارع "عبد الرحمن" حال البحث عن أثاث مكتبى أو أسعار مناسبة فهو يعد أبرز الأسواق الشعبية داخل دمياط لتداول منتجات دمياط الخشبية.