على الرغم من أن صحة الكبد قد لا تكون على قمة اهتماماتك في الوقت الحالي، إذا حدث خلل، فقد يكون الكبد غير قادر على أداء الوظائف الأساسية بسبب تليف الكبد، ما يؤدي إلى استبدال خلايا الكبد بأنسجة ندبة، وينطبق الشيء نفسه على مرض الكبد الدهني، والذي يتحول سريعًا إلى وباء بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد، سوف تتراكم السموم، ولن تكون قادرًا على هضم الطعام، ولن تترك الأدوية جسمك أبدًا إذا توقف الكبد عن العمل، وبالتالي، من المهم أن تعتني بكبدك جيدًا، قد يشمل ذلك اتخاذ تدابير وقائية بنشاط، وإليك بعض الطرق الفعالة التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد في الشتاء، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
لمنع أمراض الكبد فى الشتاء.. 6 خطوات أبرزها تجنب نقص فيتامين "د"السبت، 21 يناير 2023 08:00 م
امراض الكبد
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