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كرم وشهامة شرقاوية.. أمانى تنقذ سيدتين و4 أطفال من الغرق وتتحول لحديث الساعة

السبت، 21 يناير 2023 08:34 م
كرم وشهامة شرقاوية.. أمانى تنقذ سيدتين و4 أطفال من الغرق وتتحول لحديث الساعة أماني في كاريكاتير اليوم السابع
الشرقية فتحية الديب

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شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية حالة من السعادة والزهو ببطولة فتاة من مركز منيا القمح؛ في إشارة إلى بطولتها في إنقاذ سيدتان و4 أطفال من الموت غرقًا في المياه بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة مركز منيا القمح، ولم تكتف السيدة بذلك بل قامت بعمل اسعافات اولية للسيدتين والأطفال الاربعة..

 

وأوضحت الفتاة" أماني محمد" 28 عاما بنت قرية ميت سهيل التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أنها متزوجة بقرية النعامنة وزوجها يعمل بدولة ايطاليا، وأثناء توجهها مستقلة توك توك متجهة إلى مدينة منيا القمح منذ

 فوجئت قبل عدة أيام بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على متنها سيدتان و4 أطفال في مياه الترعة بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة مركز منيا القمح، أثناء استقلالها توك توك للذهاب إلى مدينة منيا القمح ووقتها استعانت بقطعة حديد و قفزت في المياه لتنقذ ركاب السيارة قبل موتهم غرقًا..

 

وأشارت الفتاة، في، إلى أنها قد تمكنت من كسر زجاج السيارة وإنقاذ ركابها من الموت، وذلك وسط ذهول الواقفين من الأهالي، منوهة أنها لم تفكر فى حياتها وكل ما جاء فى تفكيرها أنها أم لأطفال وهرعت لإنقاذ الأطفال، في حالة من الذهول لعدم نزول أحد من الشباب المتواجدين.

 

وايمانا من دور الصحافة وأنها مهنة تقوم على جمع وتحليل الأخبار والآراء والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، حقق " اليوم السابع" من الواقعة، والتواصل مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تبين عدم تلقى مركز شرطة منيا القمح أى بلاغات أو تحرير أي محاضر تخص الواقعة، فيما أفاد مسئول بمرفق الإسعاف عدم نقل أي مصابين من مكان الواقعة، ولم تتلقى مستشفيات الشرقية المصابين من مكان الواقعة، فيما لم تظهر أسرة المصابين حتى الآن للتأكد من صحة الواقعة، خاصة بعد مرور 8 أيام على الواقعة وظهور لسيدة فى السوشيال ميديا منذ 4 أيام.


فتاة تكشف

تفاصيل إنقاذها سيدتان

4 أطفال من الغرق بالشرقية

امانى

ميت سهيل



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