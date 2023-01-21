قومى المرأة بالشرقية: استهداف 79949 سيدة ورجلا لتوعيتهم بمشروع تنمية الأسرة

قالت الدكتورة" عايدة" عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، إن مبادرة حياة كريمة، تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية، وبلغ إجمالى المشروعات المنفذة داخل 41 قرية بمركز الحسينية بالشرقية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية قرى الريف المصري" من إنشاء وتطوير الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وصيانة ورفع كفاءة الوحدات القديمة وغيرها من الخدمات فى كافة المرافق.

وأكدت مقررة فرع الشرقية، لـ"اليوم السابع" أن فرع المجلس يواصل جولاته فى عقد جلسات عقد سلسلة جلسات لنشر رسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركز الحسينية من خلال ندوات التوعية وجلسات الدوار التى يقدمها ممثلين عن مديرية أوقاف الشرقية، بالتنسيق مع عضوات الفرع والمتطوعات.

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة، أنه تم تنظيم 852 جلسة من جلسات الدوار بكافة قرى مبادرة حياة كريمة من بينها قرى" شهداء بحر البقر 2- المناصرة- الأخيوة- الجمالية- ومنشأة أبوعامر- سماكين الغرب- بشارة الطحاوي- الحجازية""بمركز الحسينية، واستهدفت تلك الجلسات، التى قدمها ممثلا عن مديرية أوقاف الشرقية، مع عضوات ومتطوعات المجلس القومى 79949 سيدة ورجلا، موضحة أنه ذلك يتم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية، لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى قرى حياة كريمة.