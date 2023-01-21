غلق 4 منشآت تجارية مخالفة والتحفظ على 190 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 150 إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت شوارع القاهرة وسيف وشارع 45، كما توجهت الحملة إلى شارع البكباشي العيسوي وشارع مسجد سيدي بشر وخالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 150 حالة إشغال متنوع، وغلق 4 محلات تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

وعلى صعيد آخر، واصل حي المنتزه أول، حملة قادتها إدارة إشغال الطريق، لإزالة الإشغالات تستهدف مزلقان فيكتوريا، في إطار تكليفات اللواء محمد عبدالله سحلول بتكثيف الحملات للتصدي لفوضى الإشغالات والتعديات والحد من الاستخواذ على الأرصفة وتيسير حركة المارة والمركبات .

وشنت إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد، حملة صباحية استهدفت منطقة مزلقان فيكتوريا وشارع الجمعية الشرعية وملك حفنى بحرى وجمال عبد الناصر وشارع ابن سلامه دربالة وشارع مصطفى كامل، أسفرت عن التحفظ على نحو «40» حالة إشغال متنوعة وإزالة كافة الحواجز الحديدية والأسمنتية والكاوتش، وتتواصل الجهود المبذولة لفرض الانضباط بنطاق الحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات .



جانب من الحملات



حملات حي المنتزة اول