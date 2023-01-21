غلق كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة.. اعرف الطرق البديلة

كتبت مرام محمد

تغلق محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بعد قليل، كوبرى الملك فيصل كليا فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، وذلك لمدة يومين بداية من اليوم السبت وحتى غد الأحد الموافق 22/1/2023.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، ووقوف معدّة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق)، مشيرة إلى أن فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت باجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولاً: القادم من ميدان الجيزة

- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.

- السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل

ثانياً: القادم من شارع السودان

- حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب في الصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع برادة وصولاً لشارع الأهرام.

- السير يمينا بشارع الاهرام وصولا حتى شارع سيد أبو الخير.

- السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وأوضحت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركه المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات مع تسهيل حركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية بالتعاون مع الجهات المنفذة والمعنية.