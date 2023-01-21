غدا شبورة بالطرق وصقيع على المزروعات بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة11درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.