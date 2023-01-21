عميد "زراعة عين شمس" من الشخصيات الزراعية الأكثر تأثيراً لعام 2022

كتب محمود راغب

اختارت رابطة شباب زراعة مصر الأستاذ الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة كأحد الشخصيات الزراعية الاكثر تأثيراً لعام 2022

حصل الدكتور أحمد جلال أستاذ تربية ووراثة الدواجن وعميد كلية الزراعة جامعة عين شمس على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام 2007، كما حصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى فوزه بجائزة البحوث المتميزة من جامعة عين شمس عام 2003. وجوائز النشر الدولى ٢٠١٣ و ٢٠١٤و ٢٠١٦ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

كما نشر 140 بحثًا في العديد من المجلات الدولية والمحلية كما شارك فى الكثير من المؤتمرات المحلية والدولبة، كما قام بتأليف 18 كتابًا علميًا في مجالات متنوعة.

كما تقلد العديد من المناصب منها: مدير مركز التعليم المفتوح جامعة عين شمس لمدة خمس سنوات ثم وكيل لكلية الزراعة لخدمة المجتمع عام 2016 ثم عميدا لزراعة عين شمس من 2017 وحتى الآن

كما حصل على عضوية العديد من اللجان العلمية والفنية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث، كما شارك كخبير في العديد من المشاريع القومية كالاستزراع السمكي واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى مشاركته مع منظمة الأيسيسكو فى وضع خطة تطوير التعليم العالي بالوطن العربى ومقرر مؤتمر وزراء التعليم العالي بالسعودية 2014 كما حصل علي اكثر من 300 شهادة ودرع تكريم من خارج وداخل مصر.