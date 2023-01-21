طلاب إعلام بنى سويف يرتدون زيا أسود خلال الامتحان حزنا على وفاة زميلهم

ونعى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، عميد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بكلية اعلام جامعة بنى سويف، مؤكدا أن أسرة الجامعة وكلية الإعلام جامعة بني سويف، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب أحمد إبراهيم، الطالب بالمستوى الثالث، في وفاة الطالب المغفور له بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وللأسرة الصبر والسلوان.

فيما نعى اتحاد طلاب جامعة بنى سويف، أسرة الطالب قائلين عبر صفحتهم الشخصية: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ينعي اتحاد طلاب جامعة بني سويف لوفاة الطالب أحمد إبراهيم رامي طالب بكلية الإعلام ونسال الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان البقاء لله وحده".

وكان طلاب الفرقة الثالثة من البنين والبنات ارتدوا زيا أسودا اثناء الامتحان اليوم حدادا على زميلهم"أحمد"، الذى لقى مصرعه فى حادث سير أثناء عودته من بنى سويف الى قريته مطرطارس بمحافظة الفيوم.

وأكد الطلاب أن الفقيد رحمة الله عليه طالب فى الفرقة الثالثة بكلية الاعلام فى قسم إذاعة وتليفزيون وعقب انتهاء الامتحان أول أمس انتقل بالميكروباص بين بنى سويف والفيوم فانقلب به مما أدى إلى وفاته، مؤكدين أنه مصاب كبير لنا كزملائه ولأسرته طبعا ، وكان طالب مجتهد ومحافظ على علاقاته مع زملائه وندعو الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.