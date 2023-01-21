طفل بدرجة فنان.. يحيى إبراهيم يبدع فى استخدام الطين والصلصال.. فيديو وصور

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا، مع الطفل يحيى إبراهيم، الذى يبلغ من 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائى، والذى ظهرت موهبته فى نحت الأشكال والحيوانات، باستخدام الطين الصلصال والطين الأسوانى، وقد بدأت موهبته فى الظهور واكتشفتها أسرته عن طريق استخدام عجين الخبز فى تطويع الأشكال وخاصة الحيوانات.

قال يحيى إبراهيم ابن مركز سمالوط: "بدأت موهبتى فى الظهور، عندما كنت فى سن الخامسة، وكنت أذهب إلى المخبز وأطلب من صاحبه قطعة من العجين، وأقوم بنحتها على هيئة أشكال للحيوانات التى أحبها، مثل فرس النهر والجمل، والتمساح والعصافير وغيرها من الاشكال التى أحبها".

وأضاف: "والدى اكتشف موهبتى فأخذنى إلى بيت ثقافة سمالوط، وهناك تعرفت على الطين الصلصال والطين الأسوانى وادوات أخرى تساعدنى فى تنفيذ الأشكال التى أحب رؤيتها، وبعد ذلك بدأت أشاهد برامج الحيوانات وعندما أرى حيوان أحتفظ بصورته فى ذهنى، وأقوم بنحته".

واستطرد قائلا: "استخدم بعض الأشياء التى تساعد فى إظهار العمل مثل الصدف لعمل أجنحة العصافير، واظافر الدواجن لعملها كمناقير، وهذه الأشياء تعطى العمل شكلا جماليا متميزا، ويظهر الإبداع فى العمل".

وأشار يحيى قائلا: "أنا أعمل جاهدا على نحت تمثال لأبوالهول وعندما أنتهى منه أكون قد أستطعت أن أحقق شيء من حلم الطفولة التى أعيش فيها الآن، وأعمل على تطوير نفسى من خلال بيت ثقافة سمالوط، فهم يقدمون لى المساعدة بعد التعرف على موهبتىى".