ضبط 320 حالة إشغال متنوعة وغلق 8 محال تجارية بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي منتزة أول بإشراف اللواء محمد سحلول رئيس الحي، حملة موسعة استهدفت قطاعات قبلي بشارع القاهره والعاشر من رمضان وشارع 30 وشارع 45 وقطاع بحري بشارع ملك حفني وخالد بن الوليد ومحمد نجيب ومنطقة المحمره، كما توجهت الحملة الي شارع البكباشي العيسوي وشارع مسجد سيدي بشر وشارع سيف ، وأسفرت الحمله عن التحفظ علي نحو «320» حاله إشغال متنوعه وغلق «8» محال تجاريه لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بالغلق .

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط بإشراف عزة سعد رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع الأشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام بشوارع : سيدى الصورى ،مسجد العطارين، محرم بك ،الرصافة ،عبد القادر الغريانى، جرين ،الحدينى، الأبعدية ،المحور ،قنال السويس، البطالسة، أسفل كوبرى محرم بك ،ميدان محطه الرمل، عمر لطفى، بورسعيد، لاجيته ،الشهداء، الميناء الشرقيه ، الاسكندر الاكبر ، شامبليون، طريق الجيش ، سيزوستريس، الاسكندر الأكبر، وأسفرت الحملة عن رفع عدد 95 حالة أشغال متنوع، وعدد 60 حاجز وتم ايداعهم بديوان عام المحافظة .

وأكدت محافظة الإسكندرية على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإشغالات والتعديات ، وضمان عدم عودة الاشغالات مرة أخرى.