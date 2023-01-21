ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته حشيش فى عبوة "نوتيلا" وآخر بحوزته صواعق.. صور

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا بحوزته 4 قطع حشيش، وآخر مصريا أيضا بحوزته عدد من الصواعق.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، استوقف مصطفي بحر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط "برطمان نوتيلا" بداخله 4 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي شريط به اقراص مخدرة.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوهانسبرج وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 10 صواعق "سيلفي ديفينس" تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك و ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على الصالة.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2023 ضد الراكب الاول كما امر أحمد ابو بكر فؤاد مدير الادارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.