ولفتت الصحيفة إلى أن زيارة لوبان إلى السنغال هي الأولى في جولة عالمية لها منذ خسارتها في الانتخابات الفرنسية التي جرت في شهر ابريل من العام الماضي.



ونقلت صحيفة "لوبينيون" عن لوبان قولها إن أمن واستقرار وسلامة حياة 5ر1 مليار إنسان على أرض إفريقيا هو مصلحة إفريقية وأوروبية مشتركة، وشددت على وجوب أن يتشارك الأوروبيون والأفارقة النظرة إلى قضية الهجرة غير الشرعية على أنها "تهديد لأمن واستقرار كلا الطرفين".



وأضافت لوبان - التي كانت على رأس وفد من أعضاء تكتل اليمن في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية الفرنسية) - أنها التقت في داكار مع نشطاء العمل المدني والمنظمات الخيرية، مشيرة إلى أن الكثير من هذه المنظمات، أفرع لمؤسسات فرنسية في مجالات الإغاثة الغذائية والإنماء الزراعي.



وأجرت لوبان مباحثات مع أعضاء البرلمان في السنغال – التي كانت مستعمرة فرنسية سابقة – أكدت فيها ضرورة التشاور الدائم على المستوى الشعبي بين فرنسا وبلدان إفريقيا عامة والفرانكفونية خاصة في قضايا التنمية والأمن ومكافحة الإرهاب.



وقالت لوبان لدى مغادرتها داكار إنها جاءت لتستمع إلى المنظور الإفريقي بشأن القضايا السابقة حتى لا يكون التفاعل الفرنسي الإفريقي "ذو اتجاه واحد".