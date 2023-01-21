سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو

كتب زكى القاضى

https://youtu.be/qDSAjPIYjiA

وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل، غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتى تضم عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم وعدد من أسر شهداء القوات المسلحة .

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بإتخاذ كافة التدابير لتيسير إجراءات البعثة قامت إدارة الشئون المعنوية بالإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية ، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر .

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية لأبنائها ، داعين المولى عز وجل أن يتقبل منهم المناسك وأن يحفظ مصر والقوات المسلحة من كل مكروه وسوء.