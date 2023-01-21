رفع إحداثيات 27 مواقعا لإقامة مشروعات بالمرحلة الثانية من حياة كريمة فى الفشن

بنى سويف هانى فتحى

أكد محمد بكرى، رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف على تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالتنسيق المتكامل وتضافر الجهود وتوفير الدعم الكامل لإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات التمهيدية للبدء فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك تسريع وتيرة العمل بكافة مشروعات المبادرة، فى مرحلتها الأولى وفى المواعيد المحددة.

وأضاف بكرى، لـ"اليوم السابع"، أنه تمت أعمال الرفع المساحى لأكثر من 27 موقعا بقرى الوحدة المحلية باقفهص (صفط النور/ بسفا/ نزلة اقفهص/ البرقى/ اقفهص/ عزبة عمرو الشرقية) لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة.

وأشار محمد بكرى، إلى أن المواقع التى شهدت أعمال الرفع المساحى لها ستشمل إنشاء محطات صرف ومعالجة، ومدرسة تعليم أساسى، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعى، ومركز شباب، ووحدة طب بيطرى، ووحدة صحية، ودار مناسبات وسوق مطور ووحدة اطفاء ووحدة إسعاف وموقف سيارات ومجمع زراعى مركز شباب، مجمع خدمات.