الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل السبت، 21 يناير 2023 05:17 م الخبز - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: "الزراعة": نعرض السلع فى منافذنا بتخفيضات على الأسعار تصل لـ40% %82 للطب و68% للهندسة.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية الصحة:فحص 4ملايين و263 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع مؤتمر المناخ ومونديال قطر.. سؤال تعبير فى امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة تنسيق الجامعات الخاصة.. 6 جامعات كاملة العدد ولن تقبل طلابا جددا.. التفاصيل سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل تعليم القاهرة: أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية سهلة وشاملة المنهج النقل: مد خط القطار السريع من أسوان إلى أبو سمبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس شرايين حياة.. محاور عملاقة تغير شكل الخريطة المرورية فى الجيزة.. إنفوجراف وزير الرى: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعمل بكفاءة منذ إنشائها الأوقاف تعلن اعتماد 42 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.. (أسماء) التضامن: تعثر المرأة صحيا يؤثر على سلامتها النفسية وسعادتها الزوجية وسلامة أطفالها انطلاق برنامج إجازة نصف العام للأطفال بالمساجد وسط حفاوة أولياء الأمور.. صور المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر أول فيلم وثائقي في سلسلة شيوخ الأزهر الأزهر الشريف يطلق مسابقة "معًا" لعودة القيم الإيجابية اخبار مصر اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخبار مصرية الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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