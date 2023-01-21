تغير كابل الأرضي بطول 800م وزيادة قدرة محولات الكهرباء بقرية الصافية في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأعمال الجارية لرفع كفاءة الإنارة العامة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وحل مشاكل الكهرباء بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة، وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وأشرف السيد عبدالستار، القائم بأعمال تيسير مجلس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بالتنسيق مع هندسة قرى جنوب دسوق، لاستكمال الأعمال بتغير كابلات الضغط العالى وزيادة قدرة محولات الكهرباء بقرية الصافية ، بحضور وليد فلفل ، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق.

كما تابع أعمال شركة الكهرباء متابعة أعمال تغيير كابل الأرضي بطول 800م من داخل الكتلة السكنية بقرية الصافية وكذلك وضع محولين بفارغة كشك ( محول كديره ، محول الإصلاح ) بقدرة 200 ، 300 ك. بتكلفة مليون ومائة وسبعة وأربعين ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون-1147829 وذلك فى إطار الجهود المبذولة فى رفع كفاءة وقدرة محولات الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، بحضور رئيس قرية كفر مجر، محسن دفشر، و فريق العمل من هندسة كهرباء جنوب، مهندس محمد السنهوري،مسعد صيام، أحمد أبوخضرة ، وفنيين هندسة جنوب.



الاعمال الجارية لرفع كفاءة الكهرباء



العمال الجارية لوضع محولين



تركيب محول جديد بقرية