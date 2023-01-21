تخصيص وتسليم 102 قطعة وتشغيل 30 مصنعا بمنطقة البغدادى الصناعية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل فى المنطقة الصناعية بالبغدادى، حيث تم حتى الآن تخصيص وتسليم 102 قطعة لمصنع فى المنطقة، تم تشغيل 30 مصنعا منها وحصل 65 مستثمرا على رخص المبانى وانطلقوا فى البناء، وجارى مواصلة افتتاح المصانع بالمنطقة بصورة دورية.

وأضاف نائب محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقام المنطقة الصناعية بالبغدادى على مساحة 311 فدان، وتخدم المشروعات الصناعية المتوسطة وصغيرة الحجم بعدد 385 قطعة منها 17 قطعة معارض ومنطقة خدمية على مساحة 20 فدانا، والطريق المؤدى إليها ممهد بالكامل، وتهدف الرؤية الاقتصادية للمدينة الصناعية فى الأقصر لتنمية المحافظة والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وخفض الأسعار واعتماد المدينة على الصناعة بجانب السياحة.

وأوضح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أن القطاعات الصناعية المتاحة للعمل فى منطقة البغدادى الصناعية، تشمل ما يلي:- (مواد بناء – مشروعات غذائية – مشروعات كهربائية وإلكترونية – مشروعات دوائية - 20 قطعة مخصصة للمعارض)، وبلغت عدد المصانع التى تم تخصيصها وتسليمها 102 مصنع، والمصانع التى تم تشغيلها والجارى تشغيلها بلغت 30 مصنعا، وقد حصل 65 مستثمرا على رخصة مبانى وشرعوا بأعمال البناء.

وبالنسبة للموقف التنفيذى للمنطقة، فيقول مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة، أنه بالنسبة للكهرباء فقد تم تقسيم أعمال التغذية الكهربائية بالمنطقة إلى ثلاثة مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بكامل المرحلة ومتوقف على إطلاق التيار الكهربائى فقط، وبالنسبة لمياه الشرب فقد تم إنهاء 90% من الطرق و90% تمهيد بدون رصف، وكهرباء 30%، وبالنسبة للصرف الصحى فقد تم إنهاء 90% من الشبكات، وإنهاء 90 من محطة الرفع الخاصة بالمنطقة، كما تم اعتماد مبلغ 42.5 مليون جنيه لشبكة الانحدار لباقى المنطقة الصناعية.