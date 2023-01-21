بلدنا بخير.. رئيس البياضية بالأقصر يشهد فعاليات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، حملة مبادرة بلدنا بخير لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين قبل قدوم شهر رجب المبارك، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر.

وأشاد رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، خلال متابعته لفعاليات المبادرة أمام مقر مجلس مدينة البياضية بكافة المبادرات التي تساهم فى دعم المواطنين وتوفر لهم السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث يتم بالحملة بيع الزيت بسعر 32.5، والسكر والأرز بسعر 15 جنيه للكيلو، والمكرونة بـ3 جنيها، حيث تم توفير 12 طن فى اليوم الأول للحملة بالمدينة.

وأكد المهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضية، على توفير رجال المدينة الدعم اللازم لإنجاح تلك المبادرة التي تقدم تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع لدعم الأهالى فى شتى أرجاء مدينة البياضية، مشيداً بمبادرة الأستاذ محمد عبد العليم الضبعاوى بتوفير أكثر من 12 طن سلع غذائية متنوعة فى أسطول من السيارات لدعم الأهالي فى مختلف أرجاء المدينة.

ومن جانبه يقول الأستاذ محمد عبد العليم الضبعاوى منظم مبادرة بلدنا بخير بالبياضية بعد مدينة الزينية على مدار يومين، أنه تم توفير سيارات تحمل 12 طن مواد غذائية لبيع السكر والأرز والزيت والسمن والمكرونة وغيرها من السلع بأسعار أقل من المحلات بأكثر من 30%، وذلك برعاية وزارة التموين ومحافظة الأقصر للعمل على توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين قبل دخول شهر رجب المبارك، حيث بدأت الحملة الأسبوع الماضي أمام مجلس مدينة الزينية، وتواصلت بتوزيع كميات أخرى من السلع الغذائية فى مجالس قرى مركز ومدينة الزينية.

وكانت قد افتتح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، معرض أهلا رمضان وضد الغلاء بمدينة القرنة أمام معدية الأهالي، حيث يعتبر ذلك المعرض السادس من سلسلة المعارض المستهدف إقامتها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 - 30% عن أسعار السوق الخارجي، وذلك بمشاركة الغرفة التجارية بالأقصر والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، حيث يتم العمل من الجميع بمجهودات كبيرة من رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات، لدعم المواطنين فى مدن وقرى محافظة الأقصر عبر إقامة معارض "أهلا رمضان ضد الغلاء"، وذلك بتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والتي سوف تستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.



أسطول سيارات حملة بلدنا بخير لبيع السلع الغذائية بالبياضية



اقبال الاهالي لشراء السلع الغذائية فى البياضية



جانب من بيع السلع بأسعار مخفضة بالبياضية



حملة بلدنا بخير لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأهالى



رئيس مدينة البياضية يتابع حملة بيع السلع الغذائية المخفضة



رئيس مدينة البياضية يشهد حملة بلدنا بخير لسلع بأسعار مخفضة



سيارات الحملة تجوب قرى البياضية