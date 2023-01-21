اليونسيف: أكثر من 8 ملايين طفل سودانى بحاجة إلى مساعدات إنسانية

كتب محمد جمال

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف " أن 8.5 مليون طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية من إجمالي 15.6 مليون في السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت اليونيسيف في تقرير نشر اليوم، أن أستمرار تدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية في السودان ، أدى إلى أزمات إنسانية خلفت أكثر من 8.5 مليون طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية .



وأضاف التقرير أن استمرار العنف الطائفي والصراعات الإقليمية والأخطار الناجمة عن المناخ وتفشي الأوبئة الرئيسية تؤثر على حياة الأطفال ورفاههم في السودان ، مشيراً إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية المطلوبة تقدر بنحو 584.6 مليون دولار أمريكي، لتقديمها للخدمات الأساسية المنقذة للحياة كالتعليم والصحة والتغذية والمياه ، والمساهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال من نقص التغذية .