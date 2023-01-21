اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحرية والإبداع بالإسكندرية ينظم حفل نتاج ورشة الجيتار السبت المقبل

السبت، 21 يناير 2023 05:00 ص
الحرية والإبداع بالإسكندرية ينظم حفل نتاج ورشة الجيتار السبت المقبل مركز الحرية والإبداع بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسه الدكتور هانى أبو الحسن حفل نتاج ورشة الجيتار بالمركز تحت إشراف الفنان أحمد عبد الرحمن، وذلك السبت المقبل 28 يناير. 

 

يذكر أن الورشه استمرت لمدة 6 أشهر كاملة تدريب الفنان أحمد عبد الرحمن واحتوى منهج الورشة على يتعلم الطلاب أساسيات العزف على الجيتار، وتقنيات الموسيقى مع تعلم العزف على الآلة تدريجيًا تحدى مستوى الطالب من خلال المسموحات، الاختبارات، التقييمات، التخطيط لحفلة موسيقية.

 

يطلق المعهد الفرنسى بالإسكندرية عروض سينما شهرية جديدة ومناظرات مع المخرج أحمد نبيل، تهدف هذه الدورة إلى أن تكون نافذة على عالم السينما الفرنسية من خلال الأفلام الوثائقية والروائية، وذلك بدءا من 23 يناير الجارى بمقر المعهد بالتنبؤ دانيال ".

 

وتشمل العروض السينمائية افلام بعنوان "143 شارع الصحراء: وسط الصحراء الجزائرية، فى تتابعها امرأة تكتب قصتها. تستقبل فى بيتها - من أجل سيجارة، قهوة أو بيض - سائقى الشاحنات، كائنات متجولة وأحلام.. اسمها مليكة.” ومترجمة باللغة الإنجليزية مدتها ساعة و40 دقيقة" متاحة للجمهور".

 


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ورشه جيتار اسكندرية



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