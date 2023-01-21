الجيش الأمريكي يقتل 30 عنصرا من حركة الشباب في غارات بالقرب من مقديشو

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الجيش الأمريكي، مقتل أكثر من 30 عنصرا من حركة الشباب الصومالية في غارة جوية نفذت أمس الجمعة، على بعد حوالي 260 كيلومترًا شمال شرق مقديشو بالقرب من جالكاد حيث انخرطت قوات الجيش الوطني الصومالي في قتال عنيف في أعقاب هجوم معقد وممتد ومكثف من قبل أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب.

وبحسب بيان للجيش الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن الأعمال المشتركة التي قامت بها القوات، قد أسفرت عن تدمير ثلاث مركبات ومقتل ما يقرب من ثلاثين إرهابيًا من حركة الشباب.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية، تمكن من استعادة منطقة "جناي عبدله" على بعد 60 كلم عن غرب مدينة "كسمايو" المقر المؤقت لولاية جوبالاند الإقليمية.

وأفاد ضباط بالجيش الوطني، أن القوات المسلحة استعادت المنطقة دون مواجهات عسكرية، حيث لاذت عناصر مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بالفرار، قبل ساعات من صول الجيش، وقوات دراويش حكومة إقليم جوبالاند.