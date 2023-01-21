اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدًا الجمعة المقبلة

السبت، 21 يناير 2023 05:33 م
الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدًا الجمعة المقبلة وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 25 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 611 مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 111 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. محمود حمد – عزبة محمود حمد – قرية الحمام - ناصر
 
مديرية أوقاف دمياط
2. الفاروقية الشوادفية – كفر سعد
 
مديرية أوقاف المنوفية
3. الكبير – شنواي- أشمون 
 
مديرية أوقاف البحيرة
4. الصفا – قرية 19اللحوم – النوبارية – مركز أبو المطامير
5. كوم صوان – النمرية – مركز أبو المطامير
6. شعلان – بركة غطاس
7. الحمراء – أبيس المستجدة – كفر الدوار 
8. عزبة حماد- المسين – الدلنجات أول
9. عزبة كولمان – كوم أشو – كفر الدوار
10. عزبة المائة – كوم أشو – كفر الدوار
11. الفوزية الكبير – قرية الفوزية - رشيد
12. التفتيش الثالث - العشر تلاف - النوبارية – 
أبو المطامير
13. عبد ربه البحري – زاوية صقر – 
أبو المطامير 
14. الغفران – غرب ايتاي – ايتاي البارود
 
مديرية أوقاف المنيا
15. الكبير- ادقاق المسك – مركز مطاي
 
مديرية أوقاف الشرقية
16. الأسطى – أم رماد - الزقازيق
17. الزغانوة - فاقوس
18. الكبير – أبو عوينات – أولاد صقر
 
مديرية أوقاف قنا
19. الوفاء ( الحي السكني الثاني ) مدينة قنا الجديدة
 
مديرية أوقاف أسوان
20. السلام – أبو الريش قبلي - النجع الجديد 
 
مديرية أوقاف الغربية
21. الرحمن الرحيم – عزبة خميس – ميت حبيش البحرية – طنطا ثان
 
مديرية أوقاف الدقهلية
22. عزبة تدري ( عطية داود) – السنبلاوين 
 
مديرية أوقاف القليوبية
23. الشواربي الكبير – قليوب المحطة - قليوب
 
مديرية أوقاف الفيوم
24. السلام – فرقص - طامية
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الرحمن – المنشية الجديدة – مركز السنبلاوين
 

 


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