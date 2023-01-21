الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدًا الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 25 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 611 مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 111 مسجدًا صيانة وتطويرًا.