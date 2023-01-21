إصابة 8 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بزراعى البحيرة

أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كانت مدير أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية أنور المفتى التابعة لمركز ابو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت حادثى سير بمركزى دمنهور وأبو حمص أسفرا عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

بالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى عند مدخل قرية الحجانية التابعة لمركز دمنهور .

وأسفر الحادث عن إصابة 7اشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز ابو حمص أصيب3اشاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية بولاد التابعة لمركز أبو حمص.