4 إسعافات سريعة لإنقاذ شخص يعانى من نوبة قلبية.. كيف تعرف الأعراض؟

كتبت فاطمة خليل

ساهمت أنماط الحياة غير الصحية وقلة النشاط البدنى في زيادة أمراض القلب على مستوى العالم، بما في ذلك المشكلة الخطيرة والمميتة للسكتة القلبية المفاجئة، ويعد الوقت أمرًا حاسمًا في حالة السكتة القلبية المفاجئة ، لذلك من الضروري التصرف بسرعة واتباع الخطوات اللازمة لمعالجة الموقف سواء كنت تعاني من سكتة قلبية مفاجئة أو كنت بصحبة شخص يواجه نفس المشكلة، يمكن للإجراء السريع الذي تتخذه أن يحدث فرقًا في إنقاذ الحياة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.



الأعراض الأولية لنوبة قلبية قال الدكتور سيدانت جين، كبير أطباء القلب التداخلي ومدير علوم القلب بمستشفيات شالبي إندور بالهند، "الضغط غير المريح على الصدر، أو الانزعاج هي علامات تحذيرية لنوبة قلبية قادمة.

من المؤشرات التحذيرية ألم الصدر الذي يشبه الضغط ويستمر لأكثر من 10 دقائق.

أحد هذه الأعراض التي يجب الانتباه لها هو عدم الراحة في أجزاء مختلفة من الجزء العلوي من الجسم يعد الألم أو الانزعاج في أحد أو كلا الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة من بين أعراض السكتة القلبية.

أحد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا هو ضيق التنفس .

ما يجب فعله إذا كان شخص من حولك يعاني من نوبة قلبية １- افحص النبض إذا كان شخصا ما من حولك يتنفس بصعوبة، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو فحص النبض. للتحقق من وجود نبض، ضع إصبعين على معصم الشخص أو رقبته وتحقق من الشعور بنبض قوي وثابت.

يمكنك أيضًا محاولة وضع أذنك على صدر الشخص والاستماع إلى دقات القلب. إذا لم تتمكن من العثور على نبض أو إذا كان الشخص لا يتنفس ، فمن المهم أن تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) على الفور. ２- ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص لا يتنفس أو كان يلهث فقط ، يجب أن تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي على الفور.

الإنعاش القلبي الرئوي هو مزيج من التنفس الإنقاذي والضغط على الصدر الذي يضخ الأكسجين والدم إلى القلب والدماغ. ３- اتصل بسيارة إسعاف أو اصطحبه إلى أقرب مستشفى إذا كان شخص ما يعاني من سكتة قلبية مفاجئة ، فمن المهم استدعاء سيارة إسعاف على الفور.

كل دقيقة مهمة في هذه الحالة ، حيث إن الرعاية الطبية العاجلة يمكن أن تزيد من فرص النجاة والتعافي. إذا كانت سيارة الإسعاف غير متوفرة أو إذا كانت بعيدة جدًا ، فقد تحتاج إلى نقل الشخص إلى أقرب مستشفى بنفسك.